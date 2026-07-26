Президент США Дональд Трамп отложил расширение военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов ракет ПВО, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Президент Трамп отложил, по крайней мере на данный момент, планы по резкому усилению американского военного давления на Иран, опасаясь, что расширение войны может привести к опасному истощению и без того скудных запасов противоракетных перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, в администрации США также выражают обеспокоенность возможным расширением конфликта на Ближнем Востоке и ухудшением отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе. Кроме того, в Вашингтоне опасаются усугубления экономического, энергетического и миграционного кризисов.

По словам источников издания, такое решение Трамп принял после состоявшейся в пятницу встречи с советниками и высокопоставленными членами своей администрации.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп распорядился не наносить новые удары по Ирану в пятницу, 24 июля, тем самым прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак.