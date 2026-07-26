Президент России Владимир Путин призвал решительно противодействовать попыткам западных стран захватывать танкеры, сравнив такие действия с пиратством.

Он обратил внимание на прозвучавшие во время встречи заявления о «попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот».

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного морского права, но решительно – так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», – сказал Путин на встрече с командующими Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией.

Президент отметил, что необходимые указания по этому вопросу должны были быть доведены до военнослужащих командующим флотом. «Поэтому мы с вами понимаем друг друга и надеемся на вашу эффективную работу по этому направлению, по прикрытию нашего флота», – добавил российский лидер.