Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к российскому лидеру Владимиру Путину «заморозить» российско-украинский конфликт.

«Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что настало время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», – написал Сибига в социальных сетях.

Он отметил, что Украина выступает за прекращение боевых действий по нынешней линии фронта и переход к дипломатическому урегулированию, однако Россия отвергает «этот четкий путь к миру».

«Пресс-секретарь Путина уже отверг и предложение президента Казахстана. Вывод таков: на Москву должно быть оказано большее давление, прежде чем она согласится на реалистичные предложения о мире», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Токаев на встрече с Путиным в Омске предложил заморозить российско-украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования, в рамках которой были достигнуты значительные результаты, и продолжить движение к миру при гарантиях великих держав, включая Россию.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение казахстанского лидера «заморозить» конфликт, заявил, что такой вариант «невозможен» с учетом позиции Киева.