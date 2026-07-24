Пока Баку последовательно говорит о мирной повестке с Арменией и реализует её на практике, армянская сторона действует в привычной ей манере. Точно так же, как перед второй карабахской войной, — втихаря, без лишнего шума, пытается вооружиться. Мы не берёмся утверждать, какие именно цели преследует сегодняшняя армянская власть — реванш или что-то иное. Но подобные шаги не могут не вызывать удивления и жёстких вопросов.

Мы не голословны. У нас есть факты.

Редакция Minval Politika получила из надёжных источников свежие данные, которые проливают свет на происходящее. По этим данным, в апреле–июне число рейсов по доставке военных грузов из Индии в Армению выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 10. Перевозки осуществлялись самолётом Ил-76ТД Военно-воздушных сил Армении. Полёты выполнялись через воздушное пространство Ирана.

Всего за этот период в Армению было выполнено 18 рейсов военных самолётов или гражданских воздушных судов, способных перевозить военные грузы. Из них 4 рейса прибыли из России.

Если брать более широкий срез — с начала года по конец июня, — картина становится ещё показательнее. В Армению было выполнено 39 рейсов военных самолётов и гражданских воздушных судов, пригодных для перевозки военных грузов. Из них:

15 рейсов — из Индии,

13 — из России,

4 — из Ирана,

2 — из Бельгии,

по одному — из Германии, ОАЭ и Нидерландов.

Из этих 39 рейсов 23 были выполнены через воздушное пространство Ирана.

Цифры говорят сами за себя. Армянская сторона активно закупает индийский военный хлам. Почему мы называем это именно хламом? Потому что прошлогоднее обострение между Индией и Пакистаном наглядно показало всему миру, чего на самом деле стоит индийский ВПК.

Пока официальный Ереван публично раздаёт миролюбивые заявления, в тишине аэродромов идёт совсем другая работа. Всё это до боли напоминает период, предшествовавший войне с Азербайджаном, когда Армения тоже «мирно» вооружалась, а затем получила то, что получила.