Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал главе МИД России Сергею Лаврову о продолжающихся дипломатических усилиях, направленных на снижение напряженности на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Арагчи провели телефонный разговор в воскресенье.

«Глава иранского внешнеполитического ведомства проинформировал Сергея Лаврова о продолжающихся дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке, возникшую в результате нападения США на Исламскую Республику», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Лавров также выразил соболезнования в связи с гибелью иранского моряка в результате атаки украинских беспилотников, совершенной 25 июля по принадлежащему Ирану сухогрузу «Ана». Судно следовало из Астрахани с гражданским грузом.

Иранская сторона, в свою очередь, выразила благодарность властям Астраханской области за помощь экипажу поврежденного судна и заявила о необходимости не допускать подобных действий со стороны Украины.