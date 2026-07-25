Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «заморозка» конфликта в Украине не является возможной с учетом позиции Киева.

Так он прокомментировал соответствующее предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — подчеркнул он.

Боевые действия могут быть прекращены до конца суток, если Киев примет соответствующие решения, отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин «подробно рассказал Токаеву о ходе СВО».