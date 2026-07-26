Истребитель F-16 утром 26 июля уничтожил над территориальными водами Румынии российский беспилотник, ставший уже третьим за последние три дня, сообщил президент страны Никушор Дан в социальной сети X.

Он заявил, что в связи с произошедшим Бухарест выражает решительный протест.

«Нетерпимо, чтобы российские беспилотники продолжали нарушать границы воздушного пространства Румынии, которое одновременно является и воздушным пространством НАТО, а еще и Евросоюза», – написал румынский лидер.

По словам Дана, инцидент произошел в районе Сулина-Чилия. Согласно данным расследования Генеральной прокуратуры Румынии, сбитый беспилотник относится к типу «Шахед», который используется российскими войсками в ходе войны в Украине.

«Поздравляю румынских пилотов и наземные экипажи с профессионализмом, мужеством и эффективностью, с которыми они выполняют свои задачи. Своими действиями они способствуют защите национальной территории и безопасности граждан Румынии», – заявил Дан.

Расследование обстоятельств инцидентов с беспилотниками продолжается. После его завершения власти Румынии намерены направить России официальный дипломатический протест.