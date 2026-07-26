МИД Бразилии подтвердил, что отказал в выдаче виз представителям Госдепартамента США Райли Барнсу и Сэмюэлу Сэмсону, которые планировали посетить Бразилиа в преддверии октябрьских выборов. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным бразильского чиновника, знакомого с ситуацией, визит был отменен из-за опасений властей, что его могут использовать для «распространения дезинформации» об избирательном процессе. По версии собеседника издания, это могло происходить при координации с двумя сыновьями бывшего президента Жаира Болсонару.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Барнс и Сэмсон планировали провести встречи с представителями правительства, религиозными лидерами и другими участниками для обсуждения «честности выборов, свободы вероисповедания и свободы слова».

«Любой намек на «хитрость» с целью подорвать выборы в демократической стране является безосновательной ложью. Это был рутинный визит, соответствующий установленному законом мандату Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда», – говорится в заявлении Госдепартамента.

Как пишет FT, на этой неделе Флавио Болсонару, сын бывшего президента и один из представителей правого лагеря, а также его брат Эдуардо, находящийся в США, вновь выступили с критикой бразильской системы электронного голосования.

На мероприятии с участием иностранных послов во вторник Флавио Болсонару заявил, что электронные урны якобы принадлежат венесуэльской компании, связанной с прошлыми фальсификациями выборов в этой стране. Высший избирательный орган Бразилии отверг эти утверждения, назвав их ложью.

Спор вокруг отказа в визах возник после официального выдвижения Флавио Болсонару кандидатом в президенты в субботу. Мероприятие прошло на фоне визита в Бразилию президента Аргентины Хавьера Милея, который выразил поддержку 45-летнему сенатору.

В тот же день Верховный суд Бразилии отказал аргентинскому лидеру в разрешении посетить бывшего президента Жаира Болсонару, находящегося под домашним арестом.

Дипломатическая напряженность между Бразилией и США сохраняется уже более года, отмечает FT. Около года назад президент США Дональд Трамп ввел 50-процентную торговую пошлину на бразильские товары, позднее отмененную, пытаясь добиться прекращения уголовного преследования Жаира Болсонару. На этой неделе разногласия усилились после введения Вашингтоном новых тарифов на бразильский экспорт.