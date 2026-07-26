Температура воздуха в Азербайджане в понедельник местами поднимется до 40 градусов тепла, говорится в прогнозе Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно прогнозу, 27 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются. В течение дня синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 24–27 градусов тепла, днем – 28-31 градус. Атмосферное давление повысится с 753 до 758 мм рт. ст., относительная влажность будет находиться в пределах 60-70%.

В регионах Азербайджана сохранится сухая погода. В отдельных горных районах возможен туман, а западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов тепла, днем — 34-39 градусов, местами до 40 градусов. В горных районах ночью ожидается 15-20 градусов, днем — 25-30 градусов тепла.