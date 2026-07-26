Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонных разговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Каей Каллас заявил, что удар Украины по иранскому судну в Каспийском море не останется без ответа.

«(Президент Украины Владимир) Зеленский атаковал иранское коммерческое судно, убив моряка. Это явное нарушение Устава ООН, совершенное по указанию Израиля, чтобы втянуть Европу в его войну», – заявил Арагчи.

Он отметил, что обсудил произошедшее в ходе телефонных разговоров с Каллас и Лавровым.

«В разговорах с верховным представителем ЕС Каллас и министром иностранных дел Лавровым я дал понять, что то, что сделал киевский нахлебник, не может остаться без ответа», – добавил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД России сообщил о телефонных переговорах Лаврова и Арагчи.