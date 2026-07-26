Турция направила в Испанию два самолета для участия в тушении лесных пожаров в ответ на обращение Мадрида за помощью. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Таким образом, Анкара отреагировала на обращение Мадрида, направленное через Механизм гражданской защиты Европейского союза.

В посольстве Турции в Мадриде заявили о «готовности к посильной поддержке дружественной и союзной Испании». «Анкара привержена принципу международной солидарности в борьбе со стихийными бедствиями. Надеемся на скорейшую локализацию пожаров в Испании», – подчеркнули в диппредставительстве.

Депутат Европарламента от Испании Начо Санчес Амор в ответ поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанную помощь в борьбе с природным бедствием.

Лесные пожары, распространившиеся по территории Испании, приобрели масштаб национального бедствия, создавая угрозу для Мадрида, Авилы и Кастельона. Ситуацию с тушением осложняют сильные ветры. Испанские власти эвакуировали в безопасные районы более 116 тыс. человек.

При этом масштабные лесные пожары в последние дни фиксируются и в Турции, где спасательные службы продолжают борьбу с огнем в ряде южных и юго-западных провинций.