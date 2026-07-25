Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Ирана в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате нападения на судне случился взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает действия украинского режима, совершившего нападение на иранское торговое судно в Каспийском море ранним утром в субботу, в результате которого произошел взрыв на судне, один моряк погиб, а еще один получил ранения», — говорится в заявлении.

В Тегеране подчеркнули, что данный акт является нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и представляет собой акт агрессии.

Иран оставляет за собой право на ответные действия после удара Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море, указали в дипведомстве.