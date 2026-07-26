Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение правил пребывания трудовых мигрантов в стране. Документ опубликован на портале правовых актов.

В частности, закон устанавливает обязанность мигрантов обеспечивать себя и членов семей, проживающих в России, доходом не ниже регионального прожиточного минимума. Если это требование не выполняется, патент или разрешение на работу не будут продлены, а иностранцы вместе с несовершеннолетними детьми должны будут покинуть страну в течение 15 дней.

«В случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности одновременно на территориях двух и более субъектов Российской Федерации обязанность…, исполняется с учетом наибольшей по размеру величины прожиточного минимума, установленного в данных субъектах Российской Федерации», – говорится в документе.

Также документ предусматривает, что после достижения 18 лет дети мигрантов должны оформить патент либо выехать из России в течение 30 дней. При этом срок временного пребывания несовершеннолетних детей не может превышать срок действия патента их родителя.

Кроме того, закон вводит обязанность для мигрантов вносить авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за себя и несовершеннолетних детей.