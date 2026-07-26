Российские военные в ночь на 26 июля нанесли по Киеву удар баллистическими ракетами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Воздушные силы Украины ранее предупредили об угрозе применения баллистических ракет с северного направления. Вскоре появилась информация, что ракеты пересекают Черниговскую область и движутся в сторону Киева.

Спустя некоторое время в украинской столице прогремела серия взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях атаки в нескольких районах города. В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный жилой дом, в результате чего возник пожар на уровне седьмого и восьмого этажей. В Соломенском районе после падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки. В Деснянском районе загорелись автомобили и парковка.

На места происшествий были направлены экстренные службы.

В Минобороны РФ заявили о поражении предприятий по производству БПЛА, тогда как украинская сторона эту информацию не комментирует.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что новый массированный удар может произойти в течение 48 часов. По его словам, Россия уже приготовила ракеты для нового обстрела.