Президент России Владимир Путин заявил, что считает Украину и поддерживающие ее западные страны ответственными за начало вооруженного конфликта, а действия Москвы назвал ответом на него.

«Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал «киевский режим» при поддержке Запада», – сказал российский лидер на встрече с военными моряками.

Путин также заявил, что именно Украина «развязала войну» в отношении юго-восточной части страны, которая «всегда ориентировалась на Россию».