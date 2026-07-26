Вооруженные силы Ирана за две недели нанесли армии США ущерб более чем на $20 млрд, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, слова которого приводит агентство Tasnim.

«Приведенная в этом отчете оценка показывает, что, если предположить точность списка ущерба, заявленного официальным представителем КСИР, стоимость замены упомянутых оборудования и инфраструктуры, (уничтоженных – ред.) в период с 8 по 22 июля, составляет около $20 млрд», – говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Tasnim, расчет был сделан на основе открытых данных о стоимости американской военной техники, сведений из оборонных контрактов и бюджетных документов министерства войны США, а также информации о расходах на восстановление аналогичной инфраструктуры.