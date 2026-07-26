Украинские военные в ночь на 26 июля нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов, включая объект «Черноморнефтегаз», ретранслятор управления ударными БПЛА и мост на подконтрольной России части Донецкой области, заявили в Генштабе ВСУ.

«Нанесено поражение объекту «Черноморнефтегаз» в районе Внуково (аннексированный Крым). Зафиксировано поражение цели», – говорится в сообщении Генштаба ВСУ, которое приводит Интерфакс-Украина.

В Генштабе ВСУ заявили, что после аннексии Крыма объекты ГАО «Черноморнефтегаз», перешедшие под контроль России, используются «оккупационной администрацией для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской оккупационной группировки на полуострове».

По данным военного ведомства, также был поражен наземный ретранслятор управления ударными БПЛА в районе поселка Черноморское в Крыму. Кроме того, удар был нанесен по автомобильному мосту в районе Выселок Донецкой области, который используется российскими войсками для военной логистики.

В Генштабе ВСУ также уточнили результаты предыдущих ударов, заявив, что 25 июля было подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени. Как отмечается, мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод выпускает автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, а также другие нефтепродукты.