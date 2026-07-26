В Азербайджане на 27–28 июля объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В соответствии с желтым уровнем погодной опасности в Нахчыванской АР, Гедабее, Гейгёле, Шамкире, Самухе, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Лачыне, Кяльбаджаре, Губе, Сиязане, Хызы, Алтыагадже, Имишли, Ширване, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране и Астаре скорость северо-западного ветра составит 13,9-20,7 м/с.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире, Агстафе, Газахе, Товузе, Гяндже, Дашкесане, Геранбое, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Нафталане, Хачмазе, Гусаре и Шабране. В этих районах порывы северо-западного ветра, по прогнозам синоптиков, будут достигать 20,8-28,4 м/с.