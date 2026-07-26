Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после приостановки Вашингтоном атак по Ирану, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, слова которого приводят иранские СМИ.

«Поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции», – сказал Акраминия.

При этом он отметил, что «стратегия США неясна даже для собственных чиновников страны». «Это очевидно из заявлений американских представителей, особенно президента США, а также из действий Центрального командования США», – представитель иранской армии.

В воскресенье Иран не наносил ударов по странам Персидского залива, тогда как США также не проводили атак по иранской территории уже две ночи подряд после двух недель регулярных ударов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил расширение военной кампании против Ирана, опасаясь истощения запасов ракет ПВО.