Киев и Вашингтон обсудили предложение о прекращении огня в воздухе в рамках конфликта в Украине, которое планируется представить российским властям в рамках нового раунда мирных инициатив, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут провести встречу в Вашингтоне во вторник, 28 июля, сообщал Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. По данным агентства, Зеленский заинтересован в визите в США, однако его команда ожидает официального подтверждения расписания Трампа со стороны американской администрации.

В 2025 году Зеленский заявлял, что именно одностороннее прекращение огня в небе «может открыть путь настоящей дипломатии».