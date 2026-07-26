Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла пляжи Нормандии, где в 1944 году в ходе операции «Оверлорд» состоялась высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции, в список Всемирного наследия. Решение принято на 48-й сессии комитета Всемирного наследия организации, проходящей в Пусане.

«Это решение вызывает у нас сильные эмоции. 26 июля 2026 года отныне будет знаменательной датой, которая станет отголоском 6 июня 1944 года – той самой даты, которая стала поворотным моментом в истории», – заявил глава региона Нормандия, бывший министр обороны Франции Эрве Морен после объявления решения комитета.

Он отметил, что включение объекта в список Всемирного наследия накладывает на Францию обязательство сохранять память о людях, погибших во время освобождения Нормандии от немецкой оккупации, а также поможет передать будущим поколениям ценность сохранения мира.

Битва за Нормандию началась в ночь на 6 июня 1944 года. Операция получила название «Оверлорд» и стала началом открытия западного фронта во Второй мировой войне. Операцию поддерживали 11 тыс. боевых самолетов. В состав флота союзников входили более 6 тыс. боевых, транспортных и десантных кораблей и катеров.