Авиация, беспилотники и артиллерия российских войск за сутки атаковали 36 населенных пунктов Херсонской области Украины, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин в соцсети.

По его информации, в результате ударов погибли два человека, еще 24 получили ранения.

«Под ударами находились жилые кварталы, объекты критической и социальной инфраструктуры. Повреждены газопроводы, автозаправочная станция, церковь, магазины, 18 многоэтажек, 17 частных домов, хозяйственная постройка, гаражи и автомобили», – уточнил он.

Глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что попадания были зафиксированы в пяти населенных пунктах: Херсоне, Камышанах, Антоновке, Приозерном и Зимовике.