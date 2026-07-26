Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз может прекратить существование в течение ближайших 25 лет, если не проведет необходимые реформы. Об этом он сказал в ходе программного выступления в летнем лагере Тушваньош в Румынии, передает MTI.

На вопрос о перспективах существования Европейского союза через 25 лет экс-премьер ответил отрицательно, заявив, что организация в нынешнем виде не обладает устойчивостью. По мнению Орбана, как и многие другие международные структуры, ЕС может исчезнуть либо претерпеть серьезные преобразования, если в ближайшие годы не сможет адаптироваться к новым условиям.

«Те, кто не способен приспособиться, исчезнут. И Европейский союз, на мой взгляд, пока не способен приспособиться. Я не хочу, чтобы он исчез. Я хочу, чтобы он смог приспособиться, чтобы Венгрия играла в этом свою роль, чтобы мы извлекли выгоду из этой адаптации, чтобы мы стали победителями. Но если говорить честно о сегодняшнем Европейском союзе, то, кажется, он не способен к самореформированию. Вот почему я не предсказываю ему большого будущего», – добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном назначении на пост председателя Европейской комиссии, Орбан заявил, что эту должность необходимо не занимать, а упразднить.

Он отметил, что Европейский союз нуждается в реформировании, а полномочия Еврокомиссии следует ограничить. По словам политика, этого можно добиться только в случае, если «Патриоты за Европу» получат полный контроль в Брюсселе и восстановят прежний баланс, который был нарушен в пользу европейской бюрократии за счет государств-членов.