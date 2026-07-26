Индия рекомендовала гражданам страны, планирующим работать на коммерческих судах в Черном море, оценивать риски безопасности из-за продолжающегося конфликта в регионе. Об этом говорится в заявлении индийского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что «обстановка в Черном море и прилегающих морских районах остается крайне нестабильной».

«Те, кто решит устроиться на суда, работающие в регионе, должны проявлять крайнюю осторожность», – заявили в ведомстве.

В индийском МИД также рекомендовали перед трудоустройством получать от работодателей подробную информацию о маршруте судна, портах захода, действующих мерах безопасности, страховом покрытии и порядке действий при чрезвычайных ситуациях.