Большинство американцев – почти 60% – ожидают, что противостояние США и Ирана затянется на месяцы или даже годы. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса телеканала CBS и компании YouGov.

Согласно исследованию, лишь 9% американцев полагают, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни или недели. При этом 37% считают, что противостояние продлится еще несколько месяцев, а 21% допускают, что оно затянется на годы. Еще 33% респондентов затруднились оценить возможные сроки завершения конфликта.

Две трети участников опроса (67%) высказались за немедленное прекращение военного противостояния между США и Ираном. Кроме того, 63% опрошенных считают, что конфликт развивается для Соединенных Штатов плохо или очень плохо.

Опрос проводился с 22 по 24 июля среди 2 193 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность исследования составляет 2,7 процентного пункта.