Российский маркетплейс Wildberries перестал показывать военные товары при поисковых запросах «все для СВО» и «СВО», что заметили украинские Telegram-каналы. Об этом сообщает «Медуза».

Издание «Вот Так» отмечает, что сами товары военного назначения на площадке сохранились, однако часть тегов, связанных с тематикой войны, перестала работать.

Специального раздела с названием «все для СВО» на Wildberries ранее не существовало. Вместе с тем в конце мая, как отмечает телеканал «Дождь», при таком поисковом запросе площадка действительно показывала шлемы, бронежилеты и другую экипировку. При этом значительная часть предложений имела сувенирный характер (копия страницы доступна в «Яндексе»).

Сейчас поиск по запросам «все для СВО» и «СВО» на сайте Wildberries не дает результатов. Однако по таким запросам, как «товары СВО» или «предметы для СВО», можно найти военные аптечки, рюкзаки, рации, шевроны и различные флаги, в том числе советские.