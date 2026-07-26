В Физулинском международном аэропорту, расположенном в Карабахской экономической зоне, состоялся «Фестиваль аэрокосмического моделирования 2026», сообщает АЗЕРТАДЖ.

Фестиваль был организован совместно Министерством молодежи и спорта, «Центром инноваций» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, Национальной академией авиации и Общественным объединением «Поддержка развитию новых технологий». Его главной целью стало развитие ракетного и спутникового моделирования в стране, формирование у молодежи инновационного мышления и поддержка технического творчества.

Мероприятие прошло в четвертый раз и стало площадкой для представления аэрокосмических моделей, инновационных проектов и технологических решений молодых разработчиков. Соревнования состояли из двух этапов и включали 12 категорий, среди которых ракетное и спутниковое моделирование, авиамоделирование, FPV-дроны, стартапы в сфере аэрокосмоса, а также впервые – технические виды спорта «Беспроводная связь» и «Определение направления».

Кроме того, в рамках фестиваля прошли интеллектуальные конкурсы и демонстрационные полеты моделей самолетов и вертолетов. Участники смогли применить на практике знания в области аэродинамики, аэрокосмической инженерии, электроники и механики.

Первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи, посетивший мероприятие, заявил, что испытывает большое удовлетворение от участия в фестивале, который проходит в освобожденном от оккупации Физули. Он отметил, что с уважением чтит память шехидов, погибших за свободу этих земель, и пожелал здоровья гази.

«Молодые люди, чей труд вложен в этот фестиваль, – это будущие инженеры, конструкторы и специалисты в области технологий. Модели ракет и самолетов, поднятые в небо во время соревнований, отражают первые шаги молодежи, которая завтра впишет свое имя в технологическое развитие страны», – указал астронавт, подчеркнув, что такие соревнования становятся началом пути к будущим достижениям.