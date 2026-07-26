Верифицированный аккаунт в соцсети X с именем «Михайло Драпатий. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine» не является официальной страницей главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

«Сообщаем, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются: Facebook: www.facebook.com/share/1D8uA6tHJa/; сеть X: x.com/CinC_AFU; Viber: invite.viber.com/…», – говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В ведомстве призвали пользоваться исключительно проверенными источниками информации.

Группировка объединенных сил также опубликовала данные о личных аккаунтах Драпатого в социальных сетях:

Facebook: www.facebook.com/MykhailoDrapatyi

Telegram: t.me/Drapatyi_KSV

Согласно данным соцсети X, аккаунт «Михайло Драпатий» был создан в июле этого года. Первый пост появился 22 июля – в день, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Драпатого главнокомандующим ВСУ.

После создания страницы в ней было опубликовано 27 сообщений и один репост руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова. Предпоследняя публикация, появившаяся в воскресенье, содержала информацию о якобы начале аудита Вооруженных сил и получила широкое распространение в украинских СМИ. За несколько дней после создания аккаунт набрал более 5,36 тыс. подписчиков.

16:37

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый объявил о начале аудита в ВСУ. Об этом он написал в соцсети X.

«Моя цель – не поиск виновных, а объективная оценка реального состояния дел в каждой воинской части», – отметил Драпатый.

Он заявил о необходимости получить достоверную информацию об уровне боевой готовности подразделений, их обеспечении и укомплектованности, подготовке военнослужащих и эффективности системы управления.

«Никаких «неприкасаемых» не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления – каждый понесет ответственность», – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ и назначил на этот пост Михаила Драпатого.