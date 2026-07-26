Власти Ирана через Пакистан, выступающий посредником в контактах с Вашингтоном, уведомили США, что не прекратили общение с американской стороной, а лишь приостановили переговорный процесс, сообщил телеканал Al-Hadath.

По данным источников телеканала, иранская сторона уведомила власти Пакистана, что не вышла из переговорного процесса, а лишь поставила его на паузу.

«Иран проинформировал пакистанские власти, что он не вышел из переговоров, а приостановил их», – сообщили источники телеканалу.

Как утверждают собеседники Al-Hadath, Тегеран также дал понять Исламабаду, что переговоры следует продолжить на основе ранее достигнутого между США и Ираном меморандума о взаимопонимании.

По словам тех же источников, Иран считает необходимым возобновить переговоры поэтапно: сначала обсудить ситуацию вокруг Ормузского пролива, затем вопрос разблокировки замороженных иранских активов, после чего перейти к урегулированию ядерной проблемы.