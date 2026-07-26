Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о готовности выступать против решений президента США Дональда Трампа, если это будет отвечать интересам Соединенного Королевства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BBC, фрагменты которого были опубликованы в воскресенье.

Бернем подчеркнул, что «всегда будет ставить интересы Британии на первое место» и готов указывать Трампу на его ошибки, если сочтет это необходимым.

«Все лидеры должны это делать. Вы должны защищать свои национальные интересы прежде всего остального. Именно это от вас требуется, если вы хотите должным образом выполнять эту работу», – сказал он.

Бернем также заявил, что не намерен назначать досрочные всеобщие выборы до 2029 года.

«Я исключу это. Да, досрочных всеобщих выборов не будет. Я не думаю, что люди этого хотят», – уточнил он.

Глава правительства Великобритании также подтвердил приверженность договоренностям с союзниками по НАТО.

«Наша первостепенная задача – обеспечить полное финансирование плана оборонных инвестиций, и именно ее нам нужно проработать до формирования бюджета на следующий год», – сказал Бернем, добавив, что Лондон примет меры для увеличения оборонных расходов до 3% ВВП.

Ранее Трамп критиковал предшественника Бернема Кира Стармера из-за разногласий по ряду вопросов, включая иммиграцию, энергетику и регулирование технологий. При этом позднее американский лидер заявил, что провел «очень хороший разговор» с новым британским премьером.