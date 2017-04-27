На прошедшем сегодня брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала азербайджанских журналистов.

Как сообщает Vzglyad.az, не дав азербайджанскому журналисту до конца озвучить свой вопрос относительно дальнейшей судьбы российского гражданина Дильгама Аскерова, который в декабре 2014 года был приговорен «судом» так называемой «НКР» к пожизненному лишению свободы, Захарова резко перебила его и стала в оскорбительных выражениях отзываться о статьях, публикуемых в связи с этим делом в азербайджанских СМИ: «Это просто хамские статьи! Это статьи не с анализом, это статьи, может быть, даже не с критикой, конструктивной или неконструктивной. И вы после этого просите предоставить еще большую информацию? После таких статей даже общаться не хочется… Хамить никто не разрешал. Любые вопросы по теме мы всегда только приветствуем… Пожалуйста, передайте это своим коллегам».

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Далее Захарова отметила, что подобные статьи о российском МИД несовместимы с журналистской этикой: «К такому же мнению пришли и мои азербайджанские друзья, которые, кстати говоря, просили даже извинения за такую вот тональность».