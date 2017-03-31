«Армения пожертвовала своей независимостью ради оккупации азербайджанских территорий. Потому что, если бы не эта оккупация, если бы они смогли создать нормальные отношения с Азербайджаном, сегодня Армения, возможно, могла бы проявить себя как независимая страна».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии.

«Однако сегодня всем известно, что Армения не является независимым государством. Они из-за этой оккупации, можно сказать, оказались в полной зависимости от разных стран, различных иностранных кругов, международных финансовых структур. Потому что их экономика парализована, внешний долг достиг критической отметки, уровень бедности составляет 40-50 процентов, нет никаких перспектив. Сколько еще они будут обманывать свой народ? Поэтому главной причиной этого положения является их оккупационная политика. Выбравшее этот путь руководство Армении сегодня ведет свой народ в пропасть», — продолжил он, добавив, что Азербайджан за период независимости стал по-настоящему независимым государством.

«Мы доказали, что наша судьба находится в наших руках, никакая внешняя сила не может нам ничего диктовать, и история показала это. Мы живем достойно, защищаем свои интересы на мировой арене и говорим свое слово. А Армения, можно сказать, лишена всех этих возможностей, и это, конечно, не делает чести ни одной стране. Поэтому чем раньше нынешнее руководство Армении поймет, что в их интересах положить конец оккупации, тем раньше вопрос найдет свое решение, будет восстановлен мир и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», — сказал Ильхам Алиев.

По словам главы государства, «если мы хотели провести широкомасштабную операцию во время событий в апреле, мы бы использовали весь свой военный потенциал».

«Они знают о мощи наших ракет дальнего радиуса действия, боевых беспилотных аппаратов. Мы, практически, не использовали их. Если мы используем их, камня на камне от противника не останется на оккупированных территориях. Пусть политическое руководство Армении знает об этом, и в следующий раз следит за своими словами и не испытывает наше терпение»,- добавил .

Глава государства отметил, что сегодня выдвигаются различные версии и предположения о том, что Азербайджан якобы планировал проведение в апреле прошлого года операции, которое впоследствии было остановлено.

«Если мы хотим сделать что-то, мы делаем это. В операциях по контрнаступлению мы достигли поставленной цели. Военные и международные специалисты знают, что возвращенные стратегические позиции полностью изменили ситуацию», — подчеркнул он.

Отметим, ранее президент Армении Серж Саргсян в ходе своего визита в оккупированный Нагорный Карабах заявил, что «не моргнет глазом, отдавая при необходимости приказ» применить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» против Азербайджана.