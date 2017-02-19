«Практика двойных стандартов, применяемая в отношении территориальной целостности Азербайджана, должна быть прекращена, что поможет приблизить урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на круглом столе «Скрытые проблемы Евразии» Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос главы европейского бюро российского федерального информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Орхана Саттарова о роли Европы в решении проблемы Карабаха.

«Я бы хотел задать вопрос господину президенту Ильхаму Алиеву. Вы упомянули, что принцип территориальной целостности – один из базовых и главных принципов. То же самое сегодня сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что Европа не собирается отказываться от этого принципа,так как он является основным. Каковы ваши ожидания от роли Европы в разрешении нагорно-карабахского конфликта? И что вы ожидаете от действий Европы в этом конфликте?», — спросил у главы азербайджанского государства Орхан Саттаров.

«Ядром переговорного процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Россия и Франция. Мы не рассчитываем на непосредственное участие ЕС в переговорном процессе, хотя Европейская комиссия назначила спецпредставителя по Кавказу, который занимается урегулированием конфликтов. От ЕС и ото всех стран мы ожидаем поддержки единственного стандартного подхода ко всем конфликтам на постсоветском пространстве. Мы высоко ценим то, что госпожа Меркель сказала сегодня о территориальной целостности, но мы хотим, чтобы этот принцип применялся ко всем конфликтам, а не к отдельно выбранным», — призвал он.

«Главной причиной, по которой Азербайджан не подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом – помимо того, что по, нашим ощущениям, это было не соглашение, а односторонние инструкции нам – было то, что они не захотели выразить четкую позицию по поводу разрешения армяно-азербайджанского конфликта, на основании территориальной целостности Азербайджана», — обратил внимание Ильхам Алиев.

В отношениях с Евросоюзом Азербайджану пришлось столкнуться с политикой двойных стандартов. «У них были эти пункты в соглашении с Грузией и Молдавией, конфликта на Украине тогда еще не было, — но, как только дело дошло до Азербайджана, начали применяться двойные стандарты. На Россию наложили санкции за то, что произошло на Украине, а Армению не подвергали санкциям за то, что случилось в Нагорном Карабахе. Эти двойные стандарты нужно устранить. Конечно, это не приведет к мгновенному разрешению конфликта, но, если мы приложим совместные усилия и окажем давление на агрессора, Армению, чтобы она освободила земли, тогда, мне кажется, разрешения конфликта удастся добиться скорее», — подчеркнул президент Азербайджана.

«В нашем случае, как я уже неоднократно говорил, есть четыре резолюции СБ ООН, документы главного международного органа, которые требуют вывода армянских войск. Эти резолюции должны быть выполнены. Поэтому мы надеемся, что ситуации в некоторых постсоветских странах с точки зрения нарушения территориальной целостности приведут к выработке единого, а не выборочного подхода ко всем конфликтам, включая конфликт между Арменией и Азербайджаном», — заключил Ильхам Алиев.

Продолжая дискуссию о роли других стран как посредников в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, президент Азербайджана выразил надежду на то, что Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели будут действовать более активно, чем сегодня.

«Азербайджан не может согласиться с нынешней ситуацией. Резолюции СБ ООН, требующие немедленного и безусловного вывода армянских войск, были приняты более 20 лет назад, но остаются на бумаге. Три сопредседателя Минской группы ОБСЕ являются постоянными членами Совбеза ООН, а это означает, что резолюции были приняты при их участии, они не возражали против этих документов – но резолюции не выполняются. Получается, эти три страны не могут достаточно надавить на агрессора, Армению, чтобы заставить ее покинуть оккупированные территории», — указал он.

«Мы надеемся, что конфликт будет разрешен на основе этих резолюций, ведь это единственный путь урегулирования. Нельзя оправдывать агрессию. Армения оккупировала не только Нагорный Карабах, но и семь районов вокруг Нагорного Карабаха, где армянское население никогда не жило. В самом Нагорном Карабахе 30% населения были азербайджанского происхождения – и все они были изгнаны. После этого они проводили в Нагорном Карабахе несколько так называемых референдумов, очередной пройдет через несколько дней, и все они являются абсолютно незаконными и не признаны никем в мире, будь то США, Россия, ЕС. Все страны имеют четкую позицию, что не признают Нагорный Карабах как независимый субъект и результаты этих референдумов», — напомнил Ильхам Алиев.

«Россия – сосед Азербайджана. Она не имеет непосредственной границы с Арменией, но эти страны являются соседями по региону. Поэтому, я думаю, в интересах России, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешен. Этот конфликт является источником дестабилизации, и если ситуация выйдет из-под контроля, проблемы будут у всех стран региона», — отметил президент Азербайджана.

«Принцип территориальной целостности — превалирующий принцип как в уставе ООН, так и в Хельсинском заключительном акте, — скапзал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В Хельсинском заключительном акте содержится очень четкое определение территориальной целостности и самоопределения. Самоопределение не должно нарушать территориальную целостность стран. И это фундаментальный принцип международного законодательства. Но мы наблюдаем двойные стандарты каждую неделю, каждый день. Получается, что правила и законы не соблюдаются в отношении малых стран. Сверхдержавы свободны интерпретировать международное законодательство в соответствии с их национальными интересами. Когда им нравится, они поддерживают территориальную целостность, когда им нравится, они поддерживают самоопределение».

Возникновение подобной ситуации Алиев связал с деградацией международных институтов, в частности ООН, приведя в пример конфликт вокруг нагорного Карабаха: «Постоянные члены Совбеза ООН сами в начале 1990-х приняли резолюцию о выводе армянских войск [c оккупированных территорий], но не надавили на агрессора, чтобы он выполнил эти резолюции. Как понять их поведение? Все это основано на интересах, а не на международном законодательстве».

По мнению Ильхама Алиева, самый важный вопрос XIX века заключается в том, существуют ли механизмы, которые могут укрепить потенциал международных организаций: «Если все мы свободны от выполнения международных обязательств, тогда не должно быть атак на малые государства, принуждения их выполнить те или иные решения. Решения принимаются для всех. И все равны».

Отвечая на вопрос о том, может ли способствовать решению проблемы движение мира в сторону многополярности, Алиев заметил: «В многополярном мире есть больше пространства для маневра. Но одновременно многополярность может привести к тайным соглашениям, о которых мы знаем из истории ХХ века, когда мир был разделен лидирующими странами мира. Все зависит от того, как многополярность используется. Либо она используется в своих интересах и для доминирования какими-то странами, или многополярность — это взаимосвязь, продуктивность, уважение к малым и слабым странам. На сегодняшний день, думаю, у нас достаточно оснований, чтобы волноваться по этому поводу».