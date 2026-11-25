Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о необходимости сокращать государственные расходы, поскольку страна больше не может позволить себе финансировать все привычные социальные обязательства, сообщает «Медуза».

«У нас больше нет денег на все. При этом всем нам, присутствующим здесь, придется отказаться от некоторых привычных и дорогих нам представлений», – сказал Мерц во время дебатов по проекту бюджета в бундестаге.

По словам канцлера, в будущем государство уже не сможет за счет налоговых поступлений оплачивать «все то, к чему мы слишком сильно и слишком долго привыкали». В противном случае у следующих поколений не останется средств, которыми они могли бы свободно распоряжаться.

Мерц призвал немцев «осознать эти вынужденные ограничения» и определиться, «кем мы хотим быть и что мы хотим иметь».

В ходе дебатов канцлер также ответил на критику проекта бюджета со стороны партии «Альтернатива для Германии». Он заявил, что представители АдГ не понимают, что президент России Владимир Путин «хочет большего, чем просто Украину».