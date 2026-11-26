Министр обороны Турции Яшар Гюлер встретится со своим американским коллегой Питом Хегсетом в США на следующей неделе для обсуждения вопроса о российских системах С-400, пишет Bloomberg.

Переговоры Гюлера с Хегсетом запланированы на 30 ноября. Они предшествуют возможной встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Дональда Трампа на саммите лидеров G20 в Майами в середине декабря.

Турция была лишена возможности использовать истребители F-35 после получения российских систем С-400 в 2019 году. США опасались, что эти системы могут поставить под угрозу секретные технологии F-35.

Анкара видит возможность найти решение спора до того, как в январе демократы получат контроль над Конгрессом, по словам главы парламентского комитета по иностранным делам Фуата Октая. Он полагает, что законодатели-демократы могут более скептически отнестись к возвращению Турции в программу F-35.

Октай заявил, что США и Россия добились значительного прогресса в переговорах по С-400, не вдаваясь в подробности.