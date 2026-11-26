Танкер Med Emre под флагом Мальты затонул у берегов испанского острова Ибица. В результате происшествия один член экипажа погиб, еще шестеро пострадали.

Инцидент произошел утром 26 ноября примерно в 25 милях к северо-востоку от острова. Судно следовало из Альхесираса в Барселону. Всего на борту находились 17 человек.

По предварительным оценкам, танкер перевозил около 7 тыс. тонн дизельного топлива (примерно 1,2 млн литров). Для оценки последствий возможного разлива и предотвращения загрязнения моря к месту происшествия направили специализированное судно и самолет морской спасательной службы.