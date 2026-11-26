Добровольно покинувшие Карабах армяне проводят акцию протеста у Дома правительства в Ереване, выступая против указания в их паспортах Азербайджана в графе о месте рождения.

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в ходе общения с журналистами на фоне акции протеста высказался против требований указывать в паспортах карабахских армян иную формулировку вместо Азербайджана.

На вопрос журналистки, правильно ли это, Симонян задал встречный вопрос о том, где именно родились эти люди и какой вариант они считают допустимым.

Когда собравшиеся заявили, что родились в «Арцахе», а не в Азербайджане, Симонян возразил, поинтересовавшись, существовал ли «Арцах» как государство на момент их рождения. На замечание журналистки о том, что люди там жили, он ответил, что сам жил в России и во Франции, но это не меняет сути вопроса.

Комментируя предложение указывать в графе «Республика Арцах», Симонян заявил, что «Республику Арцах» они сами распустили.