Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высоко оценил игру азербайджанского «Сабаха» перед очным матчем команд в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

«Анализируя соперника, я думаю, что «Сабах» – это команда, которая обычно старается переходить из обороны в атаку, строит атаки от обороны и демонстрирует хороший футбол. Мы же, как и всегда, должны показать хорошую игру, чтобы одержать победу», – заявил футболист на пресс-конференции.

Де Йонг также подчеркнул, что «Барселона» настроена выйти на поле ради победы.

Матч «Сабах» – «Барселона» состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи – в 21:45.