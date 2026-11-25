Входящая в структуру Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Caspian Drilling Company (CDC) приступила к бурению перспективной на газ скважины Sifra North 01 на юге Израиля.

Как сообщает CDC, работы ведутся совместно с Трестом комплексных буровых работ (ТКБР) по заказу компании Mosestro. Бурение началось 22 ноября 2026 года в 11:20 после завершения всех предусмотренных предбуровых проверок.

В компании отметили, что начало работ стало результатом скоординированной подготовки команд. CDC и ТКБР намерены продолжить сотрудничество для обеспечения безопасного и эффективного проведения буровых работ.