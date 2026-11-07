Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию вокруг Ирана и перспективы завершения войны России против Украины. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Президенты также затронули двусторонние отношения, а также региональную и международную повестку.

Эрдоган выразил уверенность, что сотрудничество Анкары и Вашингтона будет расширяться. По его словам, Турция намерена и дальше работать над приданием отношениям двух стран новой динамики.

Отдельное внимание турецкий лидер уделил напряженности между Ираном и США. Он подчеркнул необходимость ее прекращения и решения разногласий дипломатическим путем, заверив, что Анкара продолжит усилия по установлению мира.

Говоря о войне России против Украины, Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических контактов приведет к положительным результатам. Турция продолжит участвовать в этом процессе и считает важным поддерживать диалог как с Киевом, так и с Москвой.

В завершение разговора Эрдоган поблагодарил Трампа за поддержку саммита Организации тюркских государств.