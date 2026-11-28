Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не ставит вопрос об исключении Армении. Об этом заявил в интервью ТАСС и журналу «Евразимут» генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, отметив, что республика сохраняет гарантии безопасности.

«Решение о применении к Армении статьи 25 Устава ОДКБ — вынужденная мера, продиктованная требованиями финансовой дисциплины. Ереван прекратил перечислять членские взносы с 2024 года, а устав организации предусматривает, что задолженность свыше двух лет влечет ограничение права голоса и права выдвигать кандидатов на квотные должности. При этом вопрос об исключении Армении из ОДКБ не ставится, и она сохраняет гарантии коллективной безопасности», — отметил он.

Ранее лидеры стран ОДКБ на саммите в Москве приняли решение лишить Армению права голоса, а также выдвигать своих представителей на ответственные должности в организации.