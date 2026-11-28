Для Украины есть несколько определенных и очень важных пунктов в гарантиях безопасности, включая членство в Европейском Союзе, сильную армию и финансирование восстановления страны, заявил президент Владимир Зеленский. Однако, по его словам, гарантии безопасности идут вместе с прекращением огня и соглашением о нем — чем-то подобным НАТО.

«Это означает, что мы должны иметь четкое понимание: если Россия снова пойдет с агрессией, некоторые наши партнеры отреагируют. Но мы не знаем, как именно они будут реагировать. Для меня все должно быть четко, когда мы говорим о гарантиях безопасности», — подчеркнул он в интервью BBC.

Зеленский отметил, что война, начатая Россией продолжается, поэтому Украина понимает, что «действительно сдерживает Россию».