Представители сборной Азербайджана по батутной гимнастике Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов стали серебряными призёрами 39-го чемпионата мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящего в китайском Нанкине.

В финале смешанной синхронной программы дуэт брата и сестры набрал 52,010 балла и занял второе место.

Таким образом, Сельджан и Магсуд Махсудовы стали первыми представителями Азербайджана, завоевавшими серебряную медаль чемпионата мира в этой дисциплине.

Золотые медали достались гимнастам Беларуси, бронзовые — представителям Японии.