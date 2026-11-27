Посольство Азербайджана в Турции поздравило турецкий футбольный клуб «Бешикташ» с победой над израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в Лиге Европы УЕФА.
«От всей души поздравляем наш футбольный клуб «Бешикташ», одержавший победу над “Хапоэлем” из Беэр-Шевы в Лиге Европы УЕФА, и желаем дальнейшего продолжения успехов», — говорится в сообщении
Кроме того, посольство Азербайджана поздравило футбольную команду «Трабзонспор» с уверенной победой над софийским ЦСКА.
«От всей души поздравляем футбольную команду «Трабзонспор» с уверенной победой над софийским ЦСКА со счётом 2:1 в матче Лиги конференций УЕФА и желаем бордово-синим новых побед на европейской арене!».