Посольство Азербайджана в Турции поздравило турецкий футбольный клуб «Бешикташ» с победой над израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы в Лиге Европы УЕФА.

«От всей души поздравляем наш футбольный клуб «Бешикташ», одержавший победу над “Хапоэлем” из Беэр-Шевы в Лиге Европы УЕФА, и желаем дальнейшего продолжения успехов», — говорится в сообщении

Кроме того, посольство Азербайджана поздравило футбольную команду «Трабзонспор» с уверенной победой над софийским ЦСКА.