Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала шесть медалей на чемпионате Европы среди спортсменов с нарушениями слуха, который проходит в армянском Цахкадзоре. Об этом сообщили в Дефлимпийском комитете Азербайджана.

Команду на соревнованиях представили шесть спортсменов. Среди взрослых Кянан Аллахвердиев (60 кг) и Тунджай Ибрагимзаде (77 кг) завоевали серебряные медали, а Мурад Джафаров (55 кг) стал бронзовым призёром.

Джейхун Исазаде выиграл две бронзовые медали: среди юниоров в весовой категории до 60 кг и среди взрослых — до 63 кг. Ислам Рзаев (130 кг) завоевал серебро среди юниоров.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат с тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами.