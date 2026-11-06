В Азербайджане 8 и 9 ноября состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы. В Баку пройдут показательные выступления военных оркестров, а в нескольких городах страны — марши военнослужащих.

Как сообщили в Министерстве обороны, 8 ноября с 16:00 до 18:00 военные оркестры выступят в шести локациях столицы: парке Гейдара Алиева, парке Филармонии, на площади Фонтанов, в парке Кероглу, Приморском парке и парке Офицеров.

На следующий день, 9 ноября, с 11:00 до 13:00 состоятся марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

В Баку колонны пройдут по пяти маршрутам, охватывающим центральные улицы, проспекты, парки и площади столицы. В частности, маршруты будут проходить через площадь Азадлыг, Аллею Шехидов, Ичеришехер, Центральный парк, Зимний парк и проспект Нефтяников.

Аналогичные марши 9 ноября состоятся также в Сумгайыте, Гяндже, Ханкенди и Нахчыване. Военнослужащие пройдут по центральным улицам и проспектам этих городов.