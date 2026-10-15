Великобритания передаст Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow на фоне подготовки к зиме и угрозы российских ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников издания, поставку обсуждали премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне.

В британском правительстве считают, что применение Киевом дальнобойного оружия против российских объектов, связанных с атаками на мирных жителей и инфраструктуру, – мера обороны. Лондон также отмечает право Украины отвечать на усиление российских атак и наращивание производства беспилотников.

Storm Shadow – крылатые ракеты производства европейской компании MBDA с дальностью полета более 250 км. Они способны обходить системы противовоздушной обороны благодаря полету на низкой высоте и высокой скорости.

Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине чертежи ракет, чтобы наладить их производство непосредственно на украинской территории. Кроме того, страна разрабатывает более дешевое дальнобойное оружие, которое не зависит от американских компонентов.