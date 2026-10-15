Военно-морские силы Украины заявили об уничтожении шести бомбардировщиков Су-34М в результате удара по военному аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области России. Атака была проведена в ночь на 15 октября с использованием берегового ракетного комплекса «Нептун». Об этом украинские ВМС сообщили в Facebook.

По информации украинского военного ведомства, помимо самолётов, было уничтожено техническое оборудование, использовавшееся для обеспечения полётов авиации.

На территории аэродрома также зафиксировали повторные детонации и пожар.