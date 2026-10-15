США предложили европейским странам разблокировать часть российских активов, замороженных после начала большой войны РФ с Украиной, и передать их в структуру, контролируемую Вашингтоном, сообщили четыре источника Financial Times.

Такую инициативу высказали американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время переговоров в Майами 9 октября с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО.

По словам собеседников издания, вопрос об использовании замороженных российских активов обсуждался в рамках всеобъемлющего мирного соглашения. Американская сторона предложила несколько возможных вариантов разморозки активов, в том числе их перевод под контроль структуры, подконтрольной США.

Европейцы отвергли этот план, сообщили источники FT. Присутствовавшие на встрече европейские чиновники заявили, что выступают против передачи контроля над активами кому-либо и против возвращения любой их части Москве.

План, предложенный Вашингтоном, вызвал обеспокоенность у европейцев и Киева. У них возникли вопросы о намерениях США и их принципиально ином подходе к оказанию давления на Москву, пишет Financial Times.

Ранее Reuters со ссылкой на американского чиновника писал, что администрация президента США рассматривает возможность смягчения санкций в отношении танкеров так называемого теневого флота, ранее использовавшихся для транспортировки нефти из России, Ирана и Венесуэлы.