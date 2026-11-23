Совет директоров Nvidia вновь назначил Дженсена Хуанга президентом и гендиректором компании, говорится в пресс-релизе производителя чипов.

«Сегодня было объявлено, что с настоящего момента Дженсен Хуанг вновь назначен президентом и главным исполнительным директором, а также членом совета директоров», – говорится в сообщении компании.

По данным ряда СМИ, решение приняли после рекомендаций высокопоставленных представителей правительства США.

На фоне новости акции Nvidia резко подорожали, прибавив более 31%, следует из данных торгов. Рост наблюдается и на криптовалютном рынке.